Сундбю: Вальнес чуть ли не ушёл от Большунова. Это была демонстрация силы

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Мартин Йонсруд Сундбю прокомментировал победу мужской сборной Норвегии в командном спринте на Олимпиаде 2022 года в Пекине. По словам Сундбю, его особенно впечатлило, как Эрик Вальнес на своём этапе противостоял россиянину Александру Большунову.
«Нам следует выделить Эрика Вальнеса. Он делает то, к чему мы уже давно привыкли. И здесь он чуть ли не ушёл от Большунова. Все боялись, что Большунов уйдёт от Вальнеса, но Александр был полностью выжат — это его проблемы. Это была демонстрация силы. Работа, которую Вальнес провёл на этом этапе, заложила основу для этой победы», — приводит слова Сундбю Nettavisen.
Большунов и Александр Терентьев завоевали бронзовые медали в командном спринте.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 16 февраля 2022
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