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Шведка Сундлинг прокомментировала завоевание серебряной медали в командном спринте на ОИ

Шведка Сундлинг прокомментировала завоевание серебряной медали в командном спринте на ОИ
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Шведская лыжница Йонна Сундлинг прокомментировала завоевание серебряной медали в командном спринте на Олимпиаде в Пекине. Сундлинг взяла серебро вместе с Майей Дальквист.

«Это была тяжёлая борьба для меня и Майи. Мы сделали всё, что было в наших силах, на последних кругах. Я приложила максимум усилий на финишной линии. Очень напряжённая битва с Германией, и Карль оказалась чуть сильнее в концовке. Но я удовлетворена тем, как прошла гонку, и рада разделить медали с Майей», — сказала Сундлинг после гонки.

Победу сегодня одержала сборная Германии. Золотые медали завоевали Катарина Хенниг и Виктория Карль. Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева стали третьими.

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