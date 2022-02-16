Большунов выложил фото с Терентьевым, после того как не подошёл к нему на финише
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Лыжник сборной России Александр Большунов показал свежее фото в «Инстаграме». На снимке спортсмен изображён рядом со своим товарищем по команде Александром Терентьевым. Напомним, Большунов не подошёл к Терентьеву после командного спринта на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине, где они завоевали бронзовые медали.
«Сегодня только третьи», — подписал он фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Большунова.
Золотые медали в командном спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине завоевали норвежцы Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо. Вторыми стали финны Ийво Нисканен и Йони Мяки.
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