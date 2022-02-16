Ийво Нисканен — о командном спринте ОИ: знал, что Большунов на моей стороне

Финский лыжник Ийво Нисканен прокомментировал итоги командного спринта на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Нисканен и его напарник Йони Мяки завоевали серебро, победу одержали норвежцы Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо, третьими стали россияне Александр Большунов и Александр Терентьев.

«Я знал, что Большунов на моей стороне. Он должен был держать темп, потому что они хотели попытаться отцепить Норвегию. Конечно, нам этого хотелось.

Я сохранил силы на заключительный отрезок и мог бы пробежать ещё этап. Всё закончилось красиво. Было приятно позволить Йони решать судьбу медалей. Ему противостояли крутые парни, и в итоге у нас новая медаль в коллекции», — приводит слова Нисканена Ilta-Sanomat.

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