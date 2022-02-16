Ийво Нисканен — о командном спринте ОИ: знал, что Большунов на моей стороне

Финский лыжник Ийво Нисканен прокомментировал итоги командного спринта на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Нисканен и его напарник Йони Мяки завоевали серебро, победу одержали норвежцы Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо, третьими стали россияне Александр Большунов и Александр Терентьев.
«Я знал, что Большунов на моей стороне. Он должен был держать темп, потому что они хотели попытаться отцепить Норвегию. Конечно, нам этого хотелось.
Я сохранил силы на заключительный отрезок и мог бы пробежать ещё этап. Всё закончилось красиво. Было приятно позволить Йони решать судьбу медалей. Ему противостояли крутые парни, и в итоге у нас новая медаль в коллекции», — приводит слова Нисканена Ilta-Sanomat.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
- 16 февраля 2022
-
15:06
-
15:06
-
14:55
-
14:54
-
14:51
-
14:44
-
14:43
-
14:41
-
14:39
-
14:37
-
14:35
-
14:28
-
14:27
-
14:26
-
14:25
-
14:22
-
14:21
-
14:21
-
14:20
-
14:18
-
14:15
-
14:13
-
14:12
-
14:11
-
14:10
-
14:06
-
14:03
-
14:02
-
14:00
-
13:56
-
13:56
-
13:56
-
13:55
-
13:55
-
13:51