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Тириль Уднес Венг — о командном спринте: очень обидно. Чувствую себя предателем

Тириль Уднес Венг — о командном спринте: очень обидно. Чувствую себя предателем
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Норвежская лыжница Тириль Уднес Венг, неудачно выступившая в женском командном спринте на зимних Олимпийских играх в Пекине, после гонки прокомментировала своё выступление.

«Я раздражена и сожалею. Подобного не должно происходить. Очень обидно. Чувствую себя предателем и что я должна уехать отсюда домой. Когда такое происходит, очевидно, что уже нет шанса на медаль. Была большая плотность, кругом палки, лыжи. И я не знаю, что в итоге случилось. Мне пришлось долго так идти, пока я не получила новую палку», — приводит слова Уднес Венг VG.

Сборная Норвегии, за которую выступали Уднес Венг и Майкен Касперсен Фалла, заняла восьмое место в командном спринте.

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