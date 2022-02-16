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Губерниев о серебре в эстафете: давление вокруг Шашилова я создавал специально. Он молодец

Губерниев о серебре в эстафете: давление вокруг Шашилова я создавал специально. Он молодец
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на завоевание женской сборной России по биатлону серебра в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Очень верил в девушек до последнего момента в биатлоне. То давление, которое я создавал вокруг Шашилова, я делал специально. А то он раскис! Сейчас он собрался, это его медаль, две его спортсменки в сборной! Молодец. Единственное, меня беспокоит история с Буртасовой, Васнецовой. Отсутствует коммуникация. Но я поздравляю всех с серебром! Все девчонки молодцы», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Медали завоевали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

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