Губерниев — о женской эстафете: Резцова показала лучшее время среди всех. Фантастика

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на завоевание женской сборной России по биатлону серебра в эстафете на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.



Медали взяли биатлонистки Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.



«Казакевич прекрасно прошла свой этап. Резцова вообще показала лучшее время среди всех — фантастика. Миронова, несмотря на круг, по скорости не уступала. Нигматуллина отлично и надёжно обеспечила классный финиш. Когда я подвергаю критике спортсмена или тренера, я жду, что мне ответят результатами», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



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