Елена Вяльбе — о командном спринте: и шведки не такие красавицы, как видите

Президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе поделилась впечатлениями от командного спринта на Олимпиаде в Пекине.
«Все, кто здесь пробежал ни одну и ни две гонки, все просели. И шведки не такие красавицы, как вы видите. Вальнес предыдущие гонки не бегал — сегодня он во всей красе. На самом деле все устали. У женщин хорошая позиция у Йохауг, которая спринты пропускала. У неё есть возможность хорошо отдохнуть перед марафоном.
Те, кто следит за моими высказываниями, помнят, что я не один раз говорила, что шведки, немки, финки и русские будут бороться за золото. Думаю, немкам даже сыграло на руку, что у них заболела их молодая спортсменка, которую в итоге заменили. В этом году на Олимпиаде немки выступили выше всех похвал», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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- 16 февраля 2022
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