Лыжник Мяки раскрыл секрет успеха в командном спринте

Финский лыжник Йони Мяки, завоевавший серебряные медали в составе национальной сборной своей страны в мужском спринте на зимних Олимпийских играх в Пекине, раскрыл главный секрет этой гонки.

«Старт последнего этапа был для меня довольно знакомой ситуацией. В прошлом году на чемпионате мира те же команды шли в лидерах, когда я принимал эстафету. Мы оба хорошо выступили тактически в концовке. В этом, безусловно, заключался секрет гонки», — приводит слова Мяки Ilta-Sanomat.

Напомним, золотые медали в этой дисциплине достались сборной Норвегии. Команда Финляндии финишировала второй, а россияне Александр Большунов и Александр Терентьев завоевали бронзовые награды.



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