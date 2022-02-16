Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Лыжник Мяки раскрыл секрет успеха в командном спринте

Лыжник Мяки раскрыл секрет успеха в командном спринте
Комментарии

Финский лыжник Йони Мяки, завоевавший серебряные медали в составе национальной сборной своей страны в мужском спринте на зимних Олимпийских играх в Пекине, раскрыл главный секрет этой гонки.

«Старт последнего этапа был для меня довольно знакомой ситуацией. В прошлом году на чемпионате мира те же команды шли в лидерах, когда я принимал эстафету. Мы оба хорошо выступили тактически в концовке. В этом, безусловно, заключался секрет гонки», — приводит слова Мяки Ilta-Sanomat.

Напомним, золотые медали в этой дисциплине достались сборной Норвегии. Команда Финляндии финишировала второй, а россияне Александр Большунов и Александр Терентьев завоевали бронзовые награды.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Месть норвежцев. Большунова оставили без золота в командном спринте на Олимпиаде Месть норвежцев. Большунова оставили без золота в командном спринте на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022