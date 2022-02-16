Лыжник Мяки раскрыл секрет успеха в командном спринте

Финский лыжник Йони Мяки, завоевавший серебряные медали в составе национальной сборной своей страны в мужском спринте на зимних Олимпийских играх в Пекине, раскрыл главный секрет этой гонки.
«Старт последнего этапа был для меня довольно знакомой ситуацией. В прошлом году на чемпионате мира те же команды шли в лидерах, когда я принимал эстафету. Мы оба хорошо выступили тактически в концовке. В этом, безусловно, заключался секрет гонки», — приводит слова Мяки Ilta-Sanomat.
Напомним, золотые медали в этой дисциплине достались сборной Норвегии. Команда Финляндии финишировала второй, а россияне Александр Большунов и Александр Терентьев завоевали бронзовые награды.
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- 16 февраля 2022
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