Губерниев подвёл итоги лыжных командных спринтов для России на Олимпиаде

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал то, что Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзовые медали в женском командном спринте на Олимпиаде 2022 года в Пекине, а Александр Большунов и Александр Терентьев добились аналогичного результата в мужском спринте.

«Все максималисты. Большунов расстроился бронзе, очень хочу поддержать Сашу Терентьева. Конечно, мужики рассчитывали на золото, я ожидал борьбы за победу. Было бы здорово обыграть норвежцев.



Но Саша Большунов теперь мультимедалист! Потрясающе, поздравляю его. Девчонкам, конечно, было сложнее. Там вон немки какие! Но результат отличный», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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