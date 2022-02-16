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Хенниг — о золоте Олимпиады: это большое событие для сборной Германии

Хенниг — о золоте Олимпиады: это большое событие для сборной Германии
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Немецкая лыжница Катарина Хенниг прокомментировала завоевание золотой медали в командном спринте на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Хенниг победила вместе с Викторией Карль.

«Для нас это очень многое значит. Серебро в эстафете уже было огромным успехом, а сегодня у нас золото в командном спринте. Это большое событие для сборной Германии, и мы очень благодарны всей команде. Очень важные успехи для лыжных гонок в Германии», — сказала Хенниг после гонки.

Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева взяли бронзовые медали. Серебро у шведок Майи Дальквист и Йонны Сундлинг.

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