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Панжинский предположил, за счёт чего немецкая лыжница обогнала Непряеву на финише

Панжинский предположил, за счёт чего немецкая лыжница обогнала Непряеву на финише
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Серебряный призёр Олимпиады 2010 года по лыжным гонкам Александр Панжинский объяснил, почему, по его мнению, Наталья Непряева уступила на финише командного спринта на Олимпиаде 2022 года в Пекине немке Виктории Карль и шведке Йонне Сундлинг. Также он поделился мнением о мужском спринте, в котором сборная России (Александр Большунов, Александр Терентьев) также завоевала бронзу.

«Спортсмены провели прекрасную гонку, но всё решил финиш: кто больше сумел сохранить энергии и взрывных качеств на финиш. В мужской части гонки мы понимали, что если Эрик Вальнес не отстанет от Большунова, то победы нам не видать.

У девушек мы верили, что Непряева сумеет на финишной прямой одолеть Йонну Сундлинг. Но видите, какую сенсацию сотворила немецкая команда. Не самая сильная спортсменка обогнала олимпийскую чемпионку Сундлинг и олимпийскую чемпионку Непряеву. Вот так бывает на Олимпийских игр. Причина, думаю, в том, что немка уходила первой на последний этап, шведка и россиянка уходили в двух-трёх секундах позади. Возможно, не хватило резкости.

Две бронзы у Терентьева в 22 года на первых ОИ — замечательно. Мы всегда хотим большего, особенно после двух золотых медалей. Мы поверили в нашу команду, привыкли к золоту. Но это спорт, все команды приехали за победой», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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