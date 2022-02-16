Панжинский предположил, за счёт чего немецкая лыжница обогнала Непряеву на финише

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года по лыжным гонкам Александр Панжинский объяснил, почему, по его мнению, Наталья Непряева уступила на финише командного спринта на Олимпиаде 2022 года в Пекине немке Виктории Карль и шведке Йонне Сундлинг. Также он поделился мнением о мужском спринте, в котором сборная России (Александр Большунов, Александр Терентьев) также завоевала бронзу.

«Спортсмены провели прекрасную гонку, но всё решил финиш: кто больше сумел сохранить энергии и взрывных качеств на финиш. В мужской части гонки мы понимали, что если Эрик Вальнес не отстанет от Большунова, то победы нам не видать.

У девушек мы верили, что Непряева сумеет на финишной прямой одолеть Йонну Сундлинг. Но видите, какую сенсацию сотворила немецкая команда. Не самая сильная спортсменка обогнала олимпийскую чемпионку Сундлинг и олимпийскую чемпионку Непряеву. Вот так бывает на Олимпийских игр. Причина, думаю, в том, что немка уходила первой на последний этап, шведка и россиянка уходили в двух-трёх секундах позади. Возможно, не хватило резкости.

Две бронзы у Терентьева в 22 года на первых ОИ — замечательно. Мы всегда хотим большего, особенно после двух золотых медалей. Мы поверили в нашу команду, привыкли к золоту. Но это спорт, все команды приехали за победой», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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