Клебо: Вальнес заставил Большунова и Нисканена выглядеть как маленькие мальчики

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо прокомментировал итоги мужского командного спринта на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Золото завоевали норвежцы, за команду, помимо Клебо, выступил Эрик Вальнес. Вторыми стали финны Ийво Нисканен и Йони Мяки, третьими — россияне Александр Большунов и Александр Терентьев.
«Вальнес провёл впечатляющую гонку. Я пришёл после моего второго этапа, надевал куртку, и Арильд (тренер Арильд Монсен. — Прим. «Чемпионата») сказал: «Эрик выглядит свежим, так что он сейчас пойдёт хорошо». То, что он сделал, — это фантастика. Он заставил и Большунова, и Ийво, которые невероятно сильны, выглядеть как маленькие мальчики», — приводит слова Клебо NRK.
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- 16 февраля 2022
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