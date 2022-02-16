Терентьев опубликовал пост после завоевания бронзы в командном спринте с Большуновым на ОИ

Лыжник сборной России Александр Терентьев опубликовал новый пост в «Инстаграме». Сегодня, 16 февраля, Терентьев в тандеме с Александром Большуновым завоевал бронзу в командном спринте на Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай).
«Всем привет! Большое спасибо за поздравления и поддержку! Хочу поблагодарить всю команду, особенно наш сервис — лыжи всегда топ, — поблагодарить всех, кто помогал мне на этом пути к моим двум бронзам, а кого разочаровал — извините», — написал Терентьев, прикрепив текст к своим фотографиям с Большуновым.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Александра Терентьева.
Золотые медали в гонке завоевала сборная Норвегии (Эрик Вальнес, Йоханнес Клебо), вторыми стали финны Ийво Нисканен и Йони Мяки.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
- 16 февраля 2022
-
18:06
-
17:54
-
17:52
-
17:45
-
17:36
-
17:31
-
17:31
-
17:28
-
17:21
-
17:18
-
17:14
-
17:10
-
17:05
-
17:00
-
17:00
-
16:58
-
16:51
-
16:51
-
16:50
-
16:44
-
16:42
-
16:40
-
16:37
-
16:34
-
16:32
-
16:22
-
16:20
-
16:20
-
16:15
-
16:07
-
16:02
-
16:00
-
15:57
-
15:42
-
15:40