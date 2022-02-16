Терентьев опубликовал пост после завоевания бронзы в командном спринте с Большуновым на ОИ

Лыжник сборной России Александр Терентьев опубликовал новый пост в «Инстаграме». Сегодня, 16 февраля, Терентьев в тандеме с Александром Большуновым завоевал бронзу в командном спринте на Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай).

«Всем привет! Большое спасибо за поздравления и поддержку! Хочу поблагодарить всю команду, особенно наш сервис — лыжи всегда топ, — поблагодарить всех, кто помогал мне на этом пути к моим двум бронзам, а кого разочаровал — извините», — написал Терентьев, прикрепив текст к своим фотографиям с Большуновым.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Александра Терентьева.

Золотые медали в гонке завоевала сборная Норвегии (Эрик Вальнес, Йоханнес Клебо), вторыми стали финны Ийво Нисканен и Йони Мяки.

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