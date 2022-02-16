Фристайлист Абраменко: эта медаль для всей нашей страны и каждого украинца

Украинский фристайлист Александр Абраменко поделился эмоциями после завоевания серебряной медали на зимних Олимпийских играх в Пекине.
«Очень счастлив. Особенно приятно добыть эту олимпийскую медаль для Украины, для соотечественников в День Единения. Эта награда для нашей страны.
Соревнования в Пекине были очень тяжёлыми. Очень холодно, тяжёлая ситуация с коронавирусом. Однако очень рад, что совершил такой сложный прыжок. Украина, спасибо за поддержку! Эта медаль для всей нашей страны и каждого украинца.
Миф о знаменосцах? Как вы знаете, существует много мифов, что это плохая примета. Однако смотрите сами – я завоевал медаль. Так что нести флаг родного государства – это большая честь и гордость! И теперь могу сказать, что это и фартовая примета», – приводит слова Абраменко Ua.tribuna.com.
Для Украины эта медаль стала первой на Олимпиаде в Пекине и девятой за историю выступлений на зимних Играх. Абраменко стал первым украинским спортсменом, завоевавшим награды на двух зимних Олимпиадах.
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