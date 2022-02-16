Кондратюк — о поддержке Валиевой: если бы у меня была возможность — остался бы до конца ОИ

Российский фигурист Марк Кондратюк, который вернулся с Олимпиады-2022 в Пекине, рассказал, как поддерживал бы Камилу Валиеву, будь у него такая возможность. Напомним, 15-летнюю Валиеву допустили до личного турнира на ОИ, несмотря на то что ранее она сдала положительный допинг-тест. Камила выиграла короткую программу.

«Не знаю, насколько сильно я помогал Камиле Валиевой, но я старался делать всё, что было в моих силах. Как она себя чувствует — это уже неважно. Если бы у меня была возможность, остался бы до конца ОИ. К сожалению, сейчас такая ситуация, что всех отправляют после соревнований.

Как буду поддерживать Камилу? Это уже личное. После этой ситуации фигуристки не общаются с журналистами? Мне кажется, это право любого спортсмена», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.

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