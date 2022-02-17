Фристайл, Олимпийские игры — 2022, ски-кросс: когда начнётся, где смотреть прямой эфир

Сегодня, 17 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в женских соревнованиях по фристайлу в ски-кроссе. Квалификация начнётся в 6:30 мск, 1/8 финала — в 9:00, четвертьфинал — в 9:35, полуфинал — в 9:54, финал — в 10:20.
В прямом эфире соревнования покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Страна».
Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. Медальный зачёт возглавляет сборная Норвегии, в активе которой 13 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей. Второе место занимает Германия (10-6-4). На третьей позиции располагаются США (8-7-4). Россия идёт девятой (4-8-12).
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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