Украинская лыжница сдала положительную допинг-пробу на Олимпийских играх — 2022

Международное агентство тестирования (ITA) официально проинформировало о временном отстранении украинской лыжницы Валентины Каминской в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил.

В допинг-пробе 34-летней украинки были обнаружены местеролон (анаболический стероид) и гептаминол (стимулянт). Тест был сдан 10 февраля на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Каминскую проинформировали о случившемся. Ей запрещено принимать участие в оставшихся стартах.

На Играх в Пекине Валентина заняла 70-е место в спринте, 79-е в гонке в классической разделке и 18-е — в составе эстафетной команды.

34-летняя Каминская до 2018 года выступала за сборную Беларуси. Для неё Игры в Пекине стали третьими в карьере.

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