Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Украинский фристайлист общался на русском языке на пресс-конференции в честь серебра ОИ

Украинский фристайлист общался на русском языке на пресс-конференции в честь серебра ОИ
Комментарии

Украинский фристайлист Александр Абраменко, завоевавший серебряную награду в лыжной акробатике на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), на русском языке отвечал на вопросы журналистов на пресс-конференции.

Примечательно, что Абраменко разделил пьедестал с россиянином Максимом Буровым, завоевавшим бронзу. Золото выиграл китаец Гуанпу Ци.

«Очень рад, что мне удалось не разочаровать всех украинских болельщиков, всех, кто переживал за выступление сборной Украины на Олимпийских играх. Я каждый день следил за результатами украинских спортсменов на соревнованиях и огорчался, когда видел, что не удаётся заработать медаль. Конечно, у меня было огромное желание принести такую долгожданную медаль для нашей сборной», — сказал Абраменко на пресс-конференции.

Для Украины эта медаль стала первой на Олимпиаде в Пекине и девятой за историю выступлений на зимних Играх. Абраменко стал первым украинским спортсменом, завоевавшим награды на двух зимних Олимпиадах.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022