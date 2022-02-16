Украинский фристайлист общался на русском языке на пресс-конференции в честь серебра ОИ

Украинский фристайлист Александр Абраменко, завоевавший серебряную награду в лыжной акробатике на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), на русском языке отвечал на вопросы журналистов на пресс-конференции.

Примечательно, что Абраменко разделил пьедестал с россиянином Максимом Буровым, завоевавшим бронзу. Золото выиграл китаец Гуанпу Ци.

«Очень рад, что мне удалось не разочаровать всех украинских болельщиков, всех, кто переживал за выступление сборной Украины на Олимпийских играх. Я каждый день следил за результатами украинских спортсменов на соревнованиях и огорчался, когда видел, что не удаётся заработать медаль. Конечно, у меня было огромное желание принести такую долгожданную медаль для нашей сборной», — сказал Абраменко на пресс-конференции.

Для Украины эта медаль стала первой на Олимпиаде в Пекине и девятой за историю выступлений на зимних Играх. Абраменко стал первым украинским спортсменом, завоевавшим награды на двух зимних Олимпиадах.

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