Британский комментатор восхитился Йоханнесом Клебо и сравнил его с Усэйном Болтом

Британский комментатор BBC Роб Уокер восхитился финишным моментом норвежского лыжника Йоханнеса Клебо в командном спринте на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Клебо завоевал золото в тандеме с Эриком Вальнесом.

Серебро досталось финнам Ийво Нисканену и Йони Мяки, бронза — россиянам Александру Большунову и Александру Терентьеву.

«Король спринта снова на коне. Его коронация завершена, величайший, величайший на все времена. Это было просто феноменально. Йоханнес Клебо выигрывает золотые медали на том же классе, как это делал Усэйн Болт. Перед нами очень особенный спортсмен. Он просто не знает, что это такое – проигрывать в спринте», — приводит слова Уокера NRK.

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