Белорусские биатлонистки в эстафете на ОИ-2022 показали худший результат в истории страны

Женская сборная Беларуси по биатлону показала худший эстафетный результат в суверенной истории на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
Команда Беларуси, в состав которой вошли Ирина Лещенко (Кривко), Динара Алимбекова, Елена Кручинкина и Анна Сола, заняли 13-е место. Спортсменки зашли на пять штрафных кругов: по одному в пассиве у Солы и Алимбековой и 3 – у Кручинкиной.
Примечательно, что на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) именно белорусские биатлонистки выиграли золото в эстафете. Тогда финишёром команды была трёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.
Ранее худшим результатом белорусок в эстафетах на Играх было 12-е место в Нагано-1998. Тогда команду представляли Ирина Тананайко, Наталья Рыженкова, Наталья Мороз, Светлана Парамыгина.
Результаты женской сборной Беларуси в эстафетах на ОИ:
1994 год (Лиллехаммер) – 6-е место.
1998 год (Нагано) – 12-е место.
2002 год (Солт-Лейк-Сити) – 7-е место.
2006 год (Турин) – 4-е место.
2010 (Ванкувер) – 7-е место.
2014 (Сочи) – 4-е место.
2018 (Пхёнчхан) – 1-е место.
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