Анна Сола: пока у нас получается Олимпиада антирекордов. Мы прилетели в Пекин не за этим

Белорусская биатлонистка Анна Сола высказалась об отсутствии медалей на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Сола заняла 54-е место в индивидуальной гонке, 26-е в спринте и 4-е в гонке преследования. Анна приняла участие как в смешанной, так и в женской эстафете. В миксте белорусы стали шестыми, а биатлонистки заняли 13-е место, что является антирекордом.

«Негативных эмоций нет — есть обида. Столько всего делаешь, столько работаешь — а ничего не получается! Не понимаешь, что ещё нужно сделать, чтобы результаты стали лучше… Какое настроение на масс-старт? Шанс — это всегда шанс. Буду стараться. Надеюсь, что удача наконец повернётся как надо. Потому что пока у нас получается Олимпиада антирекордов. Мы прилетели сюда не за этим… Буквально вчера вечером сидели с девчонками, разговаривали. О том, как быстро летит время. Сон, тренировка, сон, тренировка — дни промелькнули вроде бы незаметно. А сегодня в автобусе ехала и почувствовала, как тяжело дышать… Устала уже. Хочется побыстрее отсюда уехать», — приводит слова Солы «Прессбол».

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