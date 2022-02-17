За последние сутки на Олимпиаде не выявили ни одного случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки на зимней Олимпиаде в Пекине не зарегистрировали ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией: ни в аэропорту, ни в олимпийском «пузыре».
В среду, 13 февраля, в Пекин (Китай) прибыли семь человек, связанных с проведением зимней Олимпиады, все они являются заинтересованными лицами. В ходе тестирования на коронавирус в аэропорту не выявили ни одного случая заражения коронавирусом, сообщает официальный сайт Олимпийских игр в Пекине.
По итогам тестирования в олимпийском «пузыре», где за сутки было сделано 68 970 тестов, также не обнаружили ни одного подтверждённого положительного случая.
Зимние Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля и завершатся 20 февраля. Всего на них разыгрывается 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.
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