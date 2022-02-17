ВАДА: случай с Валиевой плохо влияет на борьбу с допингом в России. Есть вопросы к РУСАДА

Решение независимого дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение от участия в Олимпиаде с российской фигуристки Камилы Валиевой негативным образом отражается на борьбе с допингом в России. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
«Этот случай (с Валиевой. — Прим. «Чемпионата») плохо отражается на борьбе с допингом в России. У ВАДА есть вопросы к тому, как РУСАДА вело это дело», — сообщили в пресс-службе ВАДА.
Напомним, 15-летнюю Валиеву допустили до личного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине, несмотря на то что ранее её допинг-тест дал положительный результат. Спортсменка выиграла короткую программу.
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