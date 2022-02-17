Фуркад и Хансдоттер избраны в Комиссию атлетов МОК

Бывший французский биатлонист Мартен Фуркад, а также шведская горнолыжница Фрида Хансдоттер избраны в Комиссию атлетов Международного олимпийского комитета (МОК).
Сообщается, они будут занимать свою должность до конца зимней Олимпиады 2030 года.
Фуркад является семикратным обладателем Кубка мира. О завершении карьеры француз объявил 14 марта 2020 года. Фуркад является пятикратным олимпийским чемпионом и 13-кратным чемпионом мира. Он 149 раз получал медали на Кубке мира, 82 из которых были золотыми.
Фрида Хансдоттер — шведская горнолыжница, олимпийская чемпионка 2018 года в слаломе, пятикратный призёр чемпионатов мира (трижды в слаломе и дважды в командном первенстве), многократная победительница этапов Кубка мира.
Шведка объявила о завершении карьеры в марте 2019 года.
- 17 февраля 2022
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