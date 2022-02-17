Вероника Степанова высказалась о выступлении на ОИ-2022, где она взяла золото в эстафете

Лыжница сборной России Вероника Степанова высказалась о своём выступлении на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Спортсменка завоевала золотую медаль в эстафете.

«Ещё раз всем спасибо за поздравления, за то, что делитесь вашими переживаниями, — я искренне тронута! Впервые в жизни чувствую, что я сделала нечто полезное, доставила минуту радости многим, как оказалось, людям. Разумеется, не я одна — мы команда! И те, кто бежал эстафету, и те, кто нас готовил и нам помогал. Я делюсь вашей благодарностью с ними!» — написала Степанова в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с золотой медалью.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Вероники Степановой.

Вместе со Степановой золотые медали в эстафете завоевали Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина.

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