Главный тренер женской сборной России по кёрлингу покинул свой пост

Главный тренер женской сборной России по кёрлингу Сергей Беланов подал в отставку. Об этом сообщил сам специалист. Российские кёрлингистки на Олимпиаде в Пекине (2022) выиграли лишь один матч из 10.
«Что касается меня, я уже попросил руководство федерации не направлять меня с командой на чемпионат мира и направить вместо меня другого тренера. Спорт имеет жесткие законы, кто-то должен понести ответственность. Мое заявление удовлетворено, я сообщил о своем решении федерации три дня назад.
Я не беру на себя вину, ничего нельзя было сделать. Но это не отменяет того, что мы провалились. Никто не виноват, результата нет, кто-то должен понести ответственность, а тренер виноват всегда во всем. Но я уверяю, что ни один специалист также бы ничего не сделал в этой ситуации, невозможно», — цитирует Беланова ТАСС.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 17 февраля 2022
-
13:43
-
13:27
-
13:22
-
13:21
-
13:16
-
13:15
-
12:48
-
12:41
-
12:26
-
12:12
-
12:10
-
12:08
-
12:03
-
12:01
-
11:57
-
11:52
-
11:48
-
11:47
-
11:47
-
11:45
-
11:39
-
11:39
-
11:17
-
11:07
-
10:56
-
10:55
-
10:45
-
10:39
-
10:36
-
10:20
-
10:06
-
09:59
-
09:54
-
09:53
-
09:49