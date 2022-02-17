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Главный тренер женской сборной России по кёрлингу покинул свой пост

Главный тренер женской сборной России по кёрлингу покинул свой пост
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Главный тренер женской сборной России по кёрлингу Сергей Беланов подал в отставку. Об этом сообщил сам специалист. Российские кёрлингистки на Олимпиаде в Пекине (2022) выиграли лишь один матч из 10.

«Что касается меня, я уже попросил руководство федерации не направлять меня с командой на чемпионат мира и направить вместо меня другого тренера. Спорт имеет жесткие законы, кто-то должен понести ответственность. Мое заявление удовлетворено, я сообщил о своем решении федерации три дня назад.

Я не беру на себя вину, ничего нельзя было сделать. Но это не отменяет того, что мы провалились. Никто не виноват, результата нет, кто-то должен понести ответственность, а тренер виноват всегда во всем. Но я уверяю, что ни один специалист также бы ничего не сделал в этой ситуации, невозможно», — цитирует Беланова ТАСС.

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