Тихонов рассказал, у кого из россиянок есть шанс завоевать медаль в масс-старте на ОИ-2022

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился ожиданиями от женского масс-старта на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Женский масс-старт состоится завтра, 18 февраля. По мнению Тихонова, из россиянок больше всего шансов на медаль у Кристины Резцовой.

«В масс-старте всё решает стрельба. Что касается наших девушек, шанс на медаль есть у Кристины Резцовой. Будем молиться богу, чтобы она отстрелялась хорошо. В скорости Кристина практически никому не уступает», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

У женщин из россиянок выступят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич.

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