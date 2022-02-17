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Тихонов рассказал, у кого из россиянок есть шанс завоевать медаль в масс-старте на ОИ-2022

Тихонов рассказал, у кого из россиянок есть шанс завоевать медаль в масс-старте на ОИ-2022
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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился ожиданиями от женского масс-старта на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Женский масс-старт состоится завтра, 18 февраля. По мнению Тихонова, из россиянок больше всего шансов на медаль у Кристины Резцовой.

«В масс-старте всё решает стрельба. Что касается наших девушек, шанс на медаль есть у Кристины Резцовой. Будем молиться богу, чтобы она отстрелялась хорошо. В скорости Кристина практически никому не уступает», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

У женщин из россиянок выступят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич.

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