Тихонов: на Каминском, поставившем Латыпова на 4-й этап в эстафете ОИ, можно ставить крест

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал работу старшего тренера мужской сборной России Юрия Каминского. Напомним, Эдуард Латыпов, бежавший четвёртый этап в эстафете Олимпиады-2022 в Пекине, на последней стрельбе ушёл на два штрафных круга, вследствие чего Россия потеряла шансы на золото и осталась с бронзой.
«Латыпов перегружен — мы видели это в эстафете. Но завтра всё решит стрельба. Если он не будет палить как из пулемёта, то шансы есть. Если первый, второй и пятый раз не получилось, то зачем в десятый раз так палить? Возьми и измени тактику… Хотя об этом тренеры должны говорить. Но шансы у всех россиян в масс-старте есть. У всех троих ребят есть шансы. Сейчас нужно поддержать всех наших ребят и девочек.
На Каминском, поставившем Латыпова на четвёртый этап в эстафете, можно ставить крест. Как может человек, который никогда не занимался биатлоном, быть старшим тренером? Это же даже технически другой вид спорта», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
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- 17 февраля 2022
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