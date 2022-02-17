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Кореянка Ён Ю вышла в лидеры после произвольной программы на ОИ-2022

Кореянка Ён Ю вышла в лидеры после произвольной программы на ОИ-2022
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В эти минуты на Олимпийских играх в Пекине (Китай) проходят соревнования по фигурному катанию среди женщин. Кореянка Ён Ю открыла сильнейшую разминку.

Она набрала 142,75 балла. Суммарно её результат составил 213,09 балла. Она вышла в лидеры благодаря этому прокату.

Корейская фигуристка выступила под композицию Les Miserables автора Клод-Мишель Шонберга. Она исполнила тройной аксель, каскад тройной лутц + тройной тулуп, тройной риттбергер.

В заключительной разминке выступят все три россиянки — Александра Трусова, Анна Щербакова и Камила Валиева.

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