Трусова стала первой в истории фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков

Российская фигуристка Александра Трусова стала первой в истории спортсменкой, исполнившей пять четверных прыжков. Эти компоненты она исполнила в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине (Китай).



Судьи оценили прокат российской фигуристки в 177,13 балла, что стало личным рекордом Александры. Она вышла на промежуточное первое место, набрав по сумме двух программ 251,73 балла. Трусова гарантировала себе медаль.

Пока Трусова занимает первое место. После неё ещё выступят россиянки Анна Щербакова и Камила Валиева. Они закрывают произвольную программу.

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