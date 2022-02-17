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Жулин: МОК и ВАДА уничтожили Валиеву — им с этим жить. Поздравляю Щербакову!

Жулин: МОК и ВАДА уничтожили Валиеву — им с этим жить. Поздравляю Щербакову!
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Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин поделился мнением по поводу ситуации с допинговым скандалом вокруг россиянки Камилы Валиевой.

«Это трагедия! То, что они устроили — это уничтожение ребёнка и человека. Такой потерянной я не видел Камилу никогда. Им с этим жить.

Поздравляю Щербакову с потрясающим прокатом, Сашу Трусову с фантастическим прокатом! Блистательно.

Ждал, что Камила справится, но все волнения наложились на неё. Что хотели, то они и сделали. МОК и ВАДА уничтожили и убрали самую большую звезду фигурного катания. Это до слёз», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В произвольной программе спортсменка показала результат 175,75 балла.

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