Жулин: МОК и ВАДА уничтожили Валиеву — им с этим жить. Поздравляю Щербакову!

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин поделился мнением по поводу ситуации с допинговым скандалом вокруг россиянки Камилы Валиевой.
«Это трагедия! То, что они устроили — это уничтожение ребёнка и человека. Такой потерянной я не видел Камилу никогда. Им с этим жить.
Поздравляю Щербакову с потрясающим прокатом, Сашу Трусову с фантастическим прокатом! Блистательно.
Ждал, что Камила справится, но все волнения наложились на неё. Что хотели, то они и сделали. МОК и ВАДА уничтожили и убрали самую большую звезду фигурного катания. Это до слёз», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В произвольной программе спортсменка показала результат 175,75 балла.
- 17 февраля 2022
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