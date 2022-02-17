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Энберт: Валиева для всех нас останется героем. Она олимпийская чемпионка в команде

Энберт: Валиева для всех нас останется героем. Она олимпийская чемпионка в команде
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Призёр Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт поделился мнением по поводу ситуации с допинговым скандалом вокруг россиянки Камилы Валиевой.

«Камила для всех нас останется героем. Она в любом случае преодолела то, что никто и представить не мог. Не будем забывать, что для всех нас — она олимпийская чемпионка в команде. Сегодня не получилось, немалая доля неудач — скомканная эмоциональная подготовка, заседание. Но Камила — герой!

Хочется поздравить Аню и Сашу. У Щербаковой было прекрасное катание — искусство на льду. Трусова же сегодня установила рекорд — это знаковое событие. Неизвестно, когда он будет кем-то побит. Гордость за девочек. Они — герои!» — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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