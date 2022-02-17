Трусова — Тутберидзе: вы всё знали!

Российская фигуристка Александра Трусова, занявшая второе место на Олимпиаде-2022, обратилась к тренеру Этери Тутберидзе.



«Не надо! Вы всё знали! Всё знали...» — сказала Трусова Тутберидзе.



Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В произвольной программе спортсменка показала результат 175,75 балла.



Александра Трусова стала второй и завоевала серебро. У неё 251,73 балла. Камила Валиева допустила два падения в произвольной программе и заняла четвёртое место. На её счету 224,09 балла. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото. Она заработала 233,13 балла.

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