Винер-Усманова: Валиеву сломали. Какое счастье, что я этого не видела — это ужас

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова прокомментировала результаты Олимпиады-2022 для российской фигуристки Камилы Валиевой.
«За что боролись, на то и напоролись. Я об этом говорила после летней Олимпиады, что следующим номером нашей программы будет фигурное катание. У девочки не выдержали нервы. Всё-таки Дина Аверина — взрослая гимнастка, я её настроила. Она боролась до конца. А у Валиевой ещё несформировавшаяся нервная система и такой взрыв произошёл…
Ещё короткую программу не выдала, затем снова стала давать интервью. Опять интервью, интервью, туда-сюда — снова схватили. Нервы не выдержали. Я уверена, что она сломалась в неверном порядке. Камила —звезда и гениальная девочка. У неё всё ещё впереди. Она не сломалась — её сломали. Какое счастье, что я этого не видела. Это ужас», — сказала Винер-Усманова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 17 февраля 2022
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