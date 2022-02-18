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Фристайл, зимние Олимпийские игры — 2022: когда начнётся ски-хафпайп, по какому каналу смотреть

Фристайл, Олимпийские игры — 2022, ски-хафпайп: когда начнётся, где смотреть прямой эфир
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Сегодня, 18 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в женских соревнованиях по фристайлу в ски-хафпайпе. Финал начнётся в 4:30 мск.

В прямом эфире соревнования покажет телеканал «Матч! Арена».

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. Медальный зачёт возглавляет сборная Норвегии, в активе которой 14 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей. Второе место занимает Германия (10-7-5). На третьей позиции располагаются США (8-8-5).

Сборная России завоевала 5 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых медалей и занимает девятое место.

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