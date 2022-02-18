Биатлон, Олимпийские игры — 2022: текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта

Сегодня, 18 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) состоится женский биатлонный масс-старт. Начало соревнований запланировано на 10:00 мск.
Россию в масс-старте представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на Олимпиаде в Пекине.
Российская команда на данный момент завоевала четыре медали на соревнованиях по биатлону в рамках Олимпиады в Пекине: серебро — в женской эстафете (Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина); бронзу — в смешанной эстафете (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов), гонке преследования (Эдуард Латыпов) и мужской эстафете (Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов).
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