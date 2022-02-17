Анна Щербакова — о победе на ОИ-2022: я всё ещё не поняла, что произошло

Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала завоевание золотой медали Олимпийских игр в Пекине (Китай) в соревнованиях одиночниц.
«У меня всё получилось во время проката. Я очень старалась. В короткой программе я была очень сосредоточена. В произвольной немного меньше, потому что программа сложнее, но я с ней справилась, а это главное.
Испытываю невероятное счастье от того, что чисто откатала программу. Моей целью было уйти со льда с полным пониманием, что сделала максимум. Сегодня было именно так. Я уходила со льда невероятно счастливой от того, что смогла сделать программу. А радость от того, что произошло после этого, пожалуй, меня ещё не настигла.
Наверное, родные дома переживали больше, чем я, потому что я всё ещё не поняла, что произошло. Хочу сказать большое спасибо родителям, всей семье. Не только за то, что они поддерживали меня, но и за всё то, что они сделали для меня с самых юных лет», — сказала Анна после завершения соревнований.
Напомним, олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании стала россиянка Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова, третьей стала японка Каори Сакамото.
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