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Трусова: опять предлагали убрать сальхов, но я сказала: «Нет, буду прыгать пять четверных»

Трусова: опять предлагали убрать сальхов, но я сказала: «Нет, буду прыгать пять четверных»
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Российская фигуристка Александра Трусова, занявшая второе место на Олимпийских играх в Пекине (Китай), поделилась впечатлениями от своего проката в произвольной программе.

«Мне опять предлагали убрать сальхов и катать с четырьмя четверными. Конечно, я сказала: «Нет, я буду прыгать пять». Очень рада, что это получилось. Настраивалась прыгнуть именно здесь это, очень рада, что получилось именно на Олимпиаде.

Рада, что будет награждение и мы получим медали. Пока не знаю только, когда это будет. Будет очень приятно, конечно», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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