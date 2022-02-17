Трусова: опять предлагали убрать сальхов, но я сказала: «Нет, буду прыгать пять четверных»
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Российская фигуристка Александра Трусова, занявшая второе место на Олимпийских играх в Пекине (Китай), поделилась впечатлениями от своего проката в произвольной программе.
«Мне опять предлагали убрать сальхов и катать с четырьмя четверными. Конечно, я сказала: «Нет, я буду прыгать пять». Очень рада, что это получилось. Настраивалась прыгнуть именно здесь это, очень рада, что получилось именно на Олимпиаде.
Рада, что будет награждение и мы получим медали. Пока не знаю только, когда это будет. Будет очень приятно, конечно», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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