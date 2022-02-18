Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Биатлон, зимняя Олимпиада — 2022, мужчины, масс-старт, Пекин: когда начало, по какому каналу смотреть прямой эфир

Биатлон, Олимпийские игры — 2022: когда начнётся мужской масс-старт, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 18 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) состоится мужской биатлонный масс-старт. Начало соревнований запланировано на 12:00 мск.

В прямом эфире гонку покажет телеканал «Россия 1». Россию в масс-старте представят Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Максим Цветков.

Российская команда на данный момент завоевала четыре медали на соревнованиях по биатлону в рамках Олимпиады в Пекине: серебро — в женской эстафете (Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина); бронзу — в смешанной эстафете (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов), гонке преследования (Эдуард Латыпов) и мужской эстафете (Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022