Биатлон, Олимпийские игры — 2022: когда начнётся мужской масс-старт, где смотреть

Сегодня, 18 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) состоится мужской биатлонный масс-старт. Начало соревнований запланировано на 12:00 мск.
В прямом эфире гонку покажет телеканал «Россия 1». Россию в масс-старте представят Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Максим Цветков.
Российская команда на данный момент завоевала четыре медали на соревнованиях по биатлону в рамках Олимпиады в Пекине: серебро — в женской эстафете (Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина); бронзу — в смешанной эстафете (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов), гонке преследования (Эдуард Латыпов) и мужской эстафете (Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов).
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