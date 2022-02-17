Трусова: про Валиеву ничего комментировать не буду

Российская фигуристка Александра Трусова, занявшая второе место на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай), объяснила свою реакцию на серебряную медаль и отказалась комментировать ситуацию с соотечественницей Камилой Валиевой, которая заняла четвёртое место на Олимпиаде.

«Сделала всё, что могла, результатом недовольна, поэтому была злая и расстроенная. Первый раз откатала произвольную программу чисто с пятью четверными на соревнованиях. Очень долго ждала этого момента, рада, что это получилось.

Восстановится ли Валиева после допинг-скандала? Задали вопрос… Какие-то есть ко мне вопросы? Про Камилу ничего комментировать не буду», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.