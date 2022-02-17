«Надеюсь, она ещё выйдет на лёд». Энберт — о поведении Трусовой

Призёр Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт поделился мнением о словах российской фигуристки Александры Трусовой, которая ранее заявила, что больше никогда не выйдет на лёд. Сегодня, 17 февраля, Трусова завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Пекине (Китай).



«Я надеюсь, что она ещё выйдет на лёд. Очень этого жду. Как ещё это комментировать – не знаю», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

Другая российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В произвольной программе спортсменка показала результат 175,75 балла.



Александра Трусова стала второй и завоевала серебро. У неё 251,73 балла. Камила Валиева допустила два падения в произвольной программе и заняла четвёртое место. На её счету 224,09 балла. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото. Она заработала 233,13 балла.