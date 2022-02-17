«Какой рядовой не мечтает стать генералом?» Урманов — об эмоциях Трусовой после серебра ОИ

Первый российский олимпийский чемпион в мужском одиночном катании, тренер Алексей Урманов, выигравший Игры-1994, высказался об эмоциях российской фигуристки Александры Трусовой после завоевания серебряной медали на Олимпиаде в Пекине. Напомним, Трусова расплакалась после оглашения результатов.



«Хочется поздравить также Трусову. Она большая умница: пять четверных прыжков — это рекорд и дорогого стоит! Даже не знаю, что лучше — серебряная медаль или это. Мне кажется, равноценно. Наверное, Саше советовали облегчить программу ради надёжности, но она решила двигаться вперёд и только вперёд. Она — большая молодец!



Трусова расстроилась из-за серебра? Какой рядовой не мечтает стать генералом? Она, наверное, считает, что это несправедливо. Не надо останавливаться, Саша может выступить на следующей Олимпиаде», — сказал Урманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.