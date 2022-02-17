«Какой рядовой не мечтает стать генералом?» Урманов — об эмоциях Трусовой после серебра ОИ

Первый российский олимпийский чемпион в мужском одиночном катании, тренер Алексей Урманов, выигравший Игры-1994, высказался об эмоциях российской фигуристки Александры Трусовой после завоевания серебряной медали на Олимпиаде в Пекине. Напомним, Трусова расплакалась после оглашения результатов.
«Хочется поздравить также Трусову. Она большая умница: пять четверных прыжков — это рекорд и дорогого стоит! Даже не знаю, что лучше — серебряная медаль или это. Мне кажется, равноценно. Наверное, Саше советовали облегчить программу ради надёжности, но она решила двигаться вперёд и только вперёд. Она — большая молодец!
Трусова расстроилась из-за серебра? Какой рядовой не мечтает стать генералом? Она, наверное, считает, что это несправедливо. Не надо останавливаться, Саша может выступить на следующей Олимпиаде», — сказал Урманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 17 февраля 2022
-
20:00
-
19:59
-
19:56
-
19:55
-
19:53
-
19:47
-
19:45
-
19:44
-
19:38
-
19:35
-
19:24
-
19:20
-
19:16
-
19:16
-
19:14
-
19:09
-
19:01
-
19:01
-
18:59
-
18:58
-
18:54
-
18:51
-
18:49
-
18:46
-
18:45
-
18:43
-
18:40
-
18:37
-
18:36
-
18:35
-
18:32
-
18:29
-
18:29
-
18:27
-
18:25