Урманов — о Валиевой: все невзгоды, что навалились на Камилу, отразились на её выступлении

Первый российский олимпийский чемпион в мужском одиночном катании, тренер Алексей Урманов, выигравший Игры-1994, прокомментировал выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине (Китай).



«Что касается Камилы Валиевой, это психологически очень сложная ситуация. Такой прессинг, такое давление, плюс ко всему негативная новость во время твоего выступления на Олимпийских играх. Все невзгоды, которые навалились на Камилу, отразились на ней таким образом», — сказал Урманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Напомним, после короткой программы Валиева находилась на первом месте. Во время произвольной программы 15-летняя фигуристка допустила два падения и заняла четвёртое место. На её счету 224,09 балла.