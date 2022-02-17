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Щербакова брала золото, Трусова творила историю, Валиева плакала. Фото из Пекина

Щербакова брала золото, Трусова творила историю, Валиева плакала. Фото из Пекина
Фигурное катание
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Сегодня, 17 февраля, российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В произвольной программе спортсменка показала результат 175,75 балла. По сумме двух прокатов у неё 255,95 балла.

Александра Трусова стала второй и завоевала серебро. У неё 251,73 балла. Камила Валиева допустила два падения в произвольной программе и заняла четвёртое место. На её счету 224,09 балла. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото. Она заработала 233,13 балла.

Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала завоевание золотой медали.

«Я всё ещё не осознала, что Олимпийские игры закончились. Я лишь знаю, что откатала чисто. После каждого соревнования яснее вижу, как стать лучше, как кататься чище и лучше сосредотачиваться. Этот опыт мне помог. Сейчас я просто счастлива. Больше никаких эмоций. Я ещё не поняла, что произошло. Не могу поверить, что Олимпийские игры для меня закончены», — сказала Анна после завершения соревнований.

Лучшие кадры с произвольной программы фигуристок — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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