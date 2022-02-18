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Результаты соревнований зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине, 14-й день, 18 февраля, ОИ-2022

Результаты соревнований Олимпийских игр — 2022 в Пекине 18 февраля
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Сегодня, 18 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине было разыграно пять комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.

Олимпийские игры. Пекин. Результаты соревнований. 18 февраля
Фристайл, ски-хафпайп, женщины
1. Эйлин Гу (Китай) — 95,25.
2. Кэсси Шарп (Канада) — 90,75.
3. Рэйчел Каркер (Канада) — 87,75.

Биатлон, масс-старт, женщины
1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 40.18,0 (4).
2. Тириль Экхофф (Норвегия) +15,3 (4).
3. Марте Рёйселанд (Норвегия) +34,9 (4).

Фристайл, ски-кросс, мужчины
1. Райан Режес (Швейцария).
2. Алекс Фива (Швейцария).
3. Сергей Ридзик (Россия).

Конькобежный спорт, 1000 м, мужчины
1. Томас Крол (Нидерланды) — 1.07,92.
2. Лоран Дюбрёй (Канада) +0,40.
3. Ховард Хольмефьорд Лорентсен (Норвегия) +0,56.

Биатлон, масс-старт, мужчины
1. Йоханнес Бё (Норвегия) 38.14,4 (4).
2. Мартин Понсилуома (Швеция) +40,3 (2).
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +1.12,5 (3).

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