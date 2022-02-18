Результаты соревнований Олимпийских игр — 2022 в Пекине 18 февраля

Сегодня, 18 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине было разыграно пять комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.

Олимпийские игры. Пекин. Результаты соревнований. 18 февраля

Фристайл, ски-хафпайп, женщины

1. Эйлин Гу (Китай) — 95,25.

2. Кэсси Шарп (Канада) — 90,75.

3. Рэйчел Каркер (Канада) — 87,75.

Биатлон, масс-старт, женщины

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 40.18,0 (4).

2. Тириль Экхофф (Норвегия) +15,3 (4).

3. Марте Рёйселанд (Норвегия) +34,9 (4).

Фристайл, ски-кросс, мужчины

1. Райан Режес (Швейцария).

2. Алекс Фива (Швейцария).

3. Сергей Ридзик (Россия).

Конькобежный спорт, 1000 м, мужчины

1. Томас Крол (Нидерланды) — 1.07,92.

2. Лоран Дюбрёй (Канада) +0,40.

3. Ховард Хольмефьорд Лорентсен (Норвегия) +0,56.

Биатлон, масс-старт, мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) 38.14,4 (4).

2. Мартин Понсилуома (Швеция) +40,3 (2).

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +1.12,5 (3).

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