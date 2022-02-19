Расписание трансляций зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине 19 февраля

19 февраля на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) будет разыграно восемь комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание трансляций.

Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований и трансляций

4:30. Фристайл, ски-хафпайп, мужчины («Матч ТВ», «Матч! Арена»).

7:46. Горнолыжный спорт, командные соревнования («Матч ТВ», «Матч! Арена»).

9:00. Лыжные гонки, масс-старт, 50 км, свободный стиль, мужчины («Россия 1»).

9:05. Кёрлинг, мужчины, финал. Швеция — Великобритания («Матч! Игра»).

11:30. Конькобежный спорт, масс-старт, мужчины («Матч ТВ», «Матч! Арена»).

12:00. Конькобежный спорт, масс-старт, женщины («Матч ТВ», «Матч! Арена»).

14:00. Фигурное катание, спортивные пары, произвольная программа («Россия 1»).

16:30. Бобслей, двойки, женщины, 4-я попытка («Матч! Арена»).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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