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Зимняя Олимпиада — 2022, Пекин, расписание трансляций, 19 февраля: по какому каналу смотреть, где смотреть прямой эфир

Расписание трансляций зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине 19 февраля
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19 февраля на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) будет разыграно восемь комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание трансляций.

Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований и трансляций
4:30. Фристайл, ски-хафпайп, мужчины («Матч ТВ», «Матч! Арена»).
7:46. Горнолыжный спорт, командные соревнования («Матч ТВ», «Матч! Арена»).
9:00. Лыжные гонки, масс-старт, 50 км, свободный стиль, мужчины («Россия 1»).
9:05. Кёрлинг, мужчины, финал. Швеция — Великобритания («Матч! Игра»).
11:30. Конькобежный спорт, масс-старт, мужчины («Матч ТВ», «Матч! Арена»).
12:00. Конькобежный спорт, масс-старт, женщины («Матч ТВ», «Матч! Арена»).
14:00. Фигурное катание, спортивные пары, произвольная программа («Россия 1»).
16:30. Бобслей, двойки, женщины, 4-я попытка («Матч! Арена»).

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