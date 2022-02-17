Немов: очень хотел, чтобы у Валиевой всё получилось, но судьба распорядилась так

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов прокомментировал выступление российской фигуристки Камилы Валиевой, занявшей четвёртое место на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«Камила Валиева всё равно лучшая для всех нас! Девочка вышла и выдержала ту психологическую нагрузку, что на неё навалилась, и, несмотря на всё, боролась до конца. Камила — человек, который достойно себя проявил и сделал всё, что от него зависело.



Конечно, каждый из нас переживал и очень хотел, чтобы у неё всё получилось, чтобы она победила. Так сегодня сложилось — значит, это для чего-то нужно. Думаю, у Камилы всё впереди: она ещё себя проявит и покажет. Сегодня судьба распорядилась так.



Тем не менее хочу поздравить всю нашу команду и наших девчонок с золотом и серебром Олимпийских игр. Все сражались и выступили достойно!» — сказал Немов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.