«Это уже не спорт, а игры на выживание». Калиниченко — о фигурном катании на ОИ-2022

Бывший нападающий московского «Спартака» Максим Калиниченко поделился мнением о российских фигуристках на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Я очень далёк от фигурки, но то, что я сейчас вижу — кошмар. Дети, которые попали в жернова больших амбиций, сильнейших эмоций, справиться с которыми иногда не под силу и взрослым. Это уже не спорт, это игры на выживание какие-то. Такие психологические травмы у детей, а они дети, кто знает, к чему могут привести в дальнейшем», — написал Калиниченко в своём телеграм-канале.
Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Александра Трусова стала второй и завоевала серебро. Камила Валиева допустила два падения в произвольной программе и заняла четвёртое место. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото. Она заработала 233,13 балла.
- 17 февраля 2022
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