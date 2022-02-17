Выиграй эксклюзивную толстовку от «Чемпионата» в эфире «Авторадио»!

«Чемпионат» совместно с «Авторадио» проводит розыгрыш толстовок из лимитированной серии Championat.com и студии «Союзмультфильм» с героями «Золотой коллекции». Любимые с детства персонажи из мультфильмов «Ну, погоди!» «Шайбу-шайбу!» «Малыш и Карлсон», «Винни-Пух» и мультсериала «Простоквашино» отрисованы в новой спортивной реальности. И толстовки с этими уникальными изображениями можно выиграть эксклюзивно в эфире «Авторадио»! Вы не найдёте их в магазинах.

Пост доступен в официальном «инстаграме» «Авторадио».

Включайте в 7:00 в пятницу утреннее драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио» и оставляйте свои сообщения в драйв-чате! Авторы самых ярких комментариев станут победителями в розыгрыше, приуроченному к поддержке наших спортсменов в последние дни зимних Олимпийских игр.